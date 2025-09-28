LIVE Paolini-Kenin 6-3 1-0 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | break in apertura di secondo set per l’azzurra

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MANNARINO DALLE 7.00 Seconda. 30-30 Risposta vincente di rovescio lungolinea per Paolini. Seconda. 30-15 Il nastro devia il dritto di Kenin mandando leggermente fuori tempo Paolini, quel che basta per forzarla all’errore. 15-15 Smash vincente dell’azzurra. 15-0 Esce di poco il vincente di dritto di Paolini. 2-0 GAME PAOLINI. Lo smash vincente permette all’azzurra di confermare il break. Partita serissima di Paolini fino a questo momento. A-40 Prima vincente. 40-40 Paolini capisce la palla corta di Kenin, ci arriva e chiude con il vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

live paolini kenin 6 3 1 0 wta pechino 2025 in diretta break in apertura di secondo set per l8217azzurra

© Oasport.it - LIVE Paolini-Kenin 6-3 1-0, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: break in apertura di secondo set per l’azzurra

In questa notizia si parla di: paolini - kenin

A che ora Errani/Paolini-Dolehide/Kenin, WTA Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

LIVE Errani/Paolini-Dolehide/Kenin, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre attese a un esordio complicato contro la coppia americana sul cemento dell’Ohio

A che ora Errani/Paolini-Dolehide/Kenin oggi, WTA Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

LIVE Paolini-Kenin, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: altra bestia nera da provare a domare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI- Riporta oasport.it

live paolini kenin 6Paolini-Kenin diretta Pechino, segui live la sfida di tennis di oggi - Jasmine Paolini scende in campo stamattina per il match valido per i sedicesimi di finale del WTA 1000 di Pechino. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live Paolini Kenin 6