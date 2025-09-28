LIVE Paolini-Kenin 3-0 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | subito break per l’azzurra in apertura di match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MANNARINO DALLE 7.00 3-0 GAME PAOLINI. Dritto lungolinea vincente e break confermato dalla campionessa azzurra. A-40 Paolini è costretta a fare tre volte il punto, ma chiude bene con la volée. 40-40 Kenin vince lo scambio lungo con lo slice di Paolini che non ha trovato il campo. A-40 Kenin non riesce nel passante. 40-40 In rete il rovescio di Paolini. 40-30 Paolini ringrazia Kenin che manda via un colpo comodo. 30-30 Ottima risposta di Kenin che forza l’errore di Paolini. 30-15 Doppio fallo di Paolini, il primo del match. Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

