LIVE Olimpia Milano-Brescia Supercoppa Italiana basket 2025 in DIRETTA | si assegna il primo titolo della stagione
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:50 Emozionante e combattuta anche la semifinale tra Milano e Bologna, con la Virtus avanti per quasi tutto il match, ma punita prima dalla tripla allo scadere di Ellis che ha mandato le due squadre ai supplementari, e poi dai liberi di LeDay nell’overtime. 17:45 I vicecampioni d’Italia di Brescia hanno battuto Trento in semifinale per 88-75 grazie a una ripresa dominata, dove i ragazzi di Matteo Cotelli hanno rimontato uno svantaggio di 15 punti e conquistato così il diritto a giocarsi il titolo. 17:40 Un saluto a tutti ed eccoci di nuovo a commentare le emozioni della Supercoppa Italiana di basket. 🔗 Leggi su Oasport.it
