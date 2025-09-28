LIVE Olimpia Milano-Brescia 90-76 Supercoppa Italiana basket 2025 in DIRETTA | biancorossi conquistano il primo titolo stagionale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude dunque così la nostra DIRETTA LIVE. Vince Milano e conquista la Supercoppa Italiana 2025, battendo in finale Brescia. Decisivo uno scatenato Josh Nebo, che chiude con 18 punti, ma anche Quinn Ellis con 12 punti, mentre per Brescia i top scorer sono stati Massinburg e Burnell con 14 punti. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport. Buon proseguimento di serata! TOP SCORER – MILANO: Nebo, 18 punti, BRESCIA: Massinburg, Burnell 14 90-76 Uno su due ai liberi per Massinburg 90-75 Canestro per Burnell che subisce anche fallo e segna il libero aggiuntivo 90-72 Uno su due ai liberi per Flaccadori 89-72 A segno anche Mannion 87-72 Canestro di Burnell 87-70 Canestro di Shields 85-70 Due su due ai liberi per Ivanovic 85-68 Risposta immediata di Brown! 82-68 Tripla di Ivanovic 82-65 Ancora a canestro Nebo, protagonista assoluto di questa finale! 80-65 Canestro di Ndour 80-63 Canestro Nebo e Olimpia che vola via e vede la Supercoppa! 78-63 Tripla di Pippo Ricci! 75-63 Due su due per Burnell dalla lunetta 75-61 Canestro di Cournooh 75-59 Canestro di Nebo 73-59 Due su due ai liberi per Ivanovic 73-57 Arrivano i primi due punti di Brescia e sono firmati Bilan 73-55 Due su due ai liberi per Ricci dopo aver preso il rimbalzo sul libero di Ellis 71-55 Primi punti dell’ultimo quarto per Ellis che subisce fallo, ma sbaglia il libero aggiuntivo Si chiude un terzo tempo con Brescia che segna solo 11 punti e Milano scappa via. 🔗 Leggi su Oasport.it

