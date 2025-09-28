LIVE Olimpia Milano-Brescia 82-65 Supercoppa Italiana basket 2025 in DIRETTA | biancorossi a 5? dal titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82-65 Ancora a canestro Nebo, protagonista assoluto di questa finale! 80-65 Canestro di Ndour 80-63 Canestro Nebo e Olimpia che vola via e vede la Supercoppa! 78-63 Tripla di Pippo Ricci! 75-63 Due su due per Burnell dalla lunetta 75-61 Canestro di Cournooh 75-59 Canestro di Nebo 73-59 Due su due ai liberi per Ivanovic 73-57 Arrivano i primi due punti di Brescia e sono firmati Bilan 73-55 Due su due ai liberi per Ricci dopo aver preso il rimbalzo sul libero di Ellis 71-55 Primi punti dell’ultimo quarto per Ellis che subisce fallo, ma sbaglia il libero aggiuntivo Si chiude un terzo tempo con Brescia che segna solo 11 punti e Milano scappa via. 🔗 Leggi su Oasport.it

