LIVE Olimpia Milano-Brescia 59-52 Supercoppa Italiana basket 2025 in DIRETTA | Nebo show ma Massinburg risponde!

65-55 Canestro di Burnell che subisce anche fallo e libero aggiuntivo a segno 65-52 Tripla di LeDay e scappa via Milano ora! 62-52 Risponde da oltre l'arco Shields! 59-52 Ancora Massinburg da oltre l'arco! 59-49 Ancora Nebo, che tocca quota 10 punti solo in questo quarto! 57-49 Tripla di Massinburg che cerca di tenere viva Brescia 57-46 Due su due di uno scatenato Nebo in questo terzo quarto e doppia cifra di vantaggio per l'Olimpia 55-46 Ancora Nebo!!!! Milano scappa via sul +9! Brescia paga un Bilan con tre falli che rinuncia a difendere 53-46 Gran stoppata ancora di Nebo su Della Valle 53-46 Errore di Bilan in attacco e contropiede di LeDay 51-46 Ancora Nebo a segno 49-46 Due su due ai liberi per Ndour, ennesimo fallo di Milano 49-44 La ripresa inizia con l'errore di Ivanovic e il canestro di Nebo Si chiude il primo tempo sul 47-44, con il tap-in di Shields fuori tempo massimo.

