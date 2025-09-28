CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude il primo tempo sul 47-44, con il tap-in di Shields fuori tempo massimo. Milano avanti di soli 3 punti in un primo tempo che ha visto l’Olimpia nel ruolo della lepre, ma Brescia che resta in scia grazie anche ai 10 punti di Della Valle. Per Milano, invece, 8 punti di Ellis. 47-44 Canestro di Mannion per dare la scossa a Milano 45-44 Due su due di Massinburg, Milano che fatica in questo finale di primo tempo e Brescia a -1 45-42 Uno su due ai liberi ancora per Ivanovic 45-41 Palla persa di Brown che commette antisportivo 45-41 Due su due ai liberi per Ivanovic, con Brescia aggrappata ai falli subiti in questa fase del match 45-39 Tripla di Ricci! 42-39 Due su due ai liberi per Ndour 42-37 Uno su due per Booker, ma soprattutto terzo fallo di Bilan, brutta notizia per Brescia 41-37 Entra in campo Stefano Tonut, che con questo ingresso è il giocatore con più presenze nella storia in Supercoppa, 12 41-37 Canestro di Booker per rilanciare Milano 39-37 Due su due ai liberi per Bilan e Germani che torna a -2 39-35 Due su due ai liberi per Della Valle e Brescia che resta in partita 39-33 Uno su due ai liberi per LeDay 38-33 Ancora Bilan a canestro 38-31 Appena entrato subito tripla per Shields! 35-31 Un paio di attacchi mediocri di Milano e Bilan riporta Brescia sul -4 35-29 Due su due ai liberi per Rivers 35-27 Tanti falli per Brescia che consuma il bonus dopo soli 2’30” di gioco 35-27 Canestro di Mannion e riallunga Milano 33-27 Bel canestro di Booker nonostante la buona difesa 31-27 Risponde Brescia con Cournooh da oltre l’arco 31-24 Si riparte con la tripla di Ellis Si chiude un primo quarto da 52 punti, con Milano sempre avanti, ma Brescia che non molla. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Olimpia Milano-Brescia 47-44, Supercoppa Italiana basket 2025 in DIRETTA: Della Valle tiene viva la Germani all'intervallo