CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-39 Tripla di Ricci! 42-39 Due su due ai liberi per Ndour 42-37 Uno su due per Booker, ma soprattutto terzo fallo di Bilan, brutta notizia per Brescia 41-37 Entra in campo Stefano Tonut, che con questo ingresso è il giocatore con più presenze nella storia in Supercoppa, 12 41-37 Canestro di Booker per rilanciare Milano 39-37 Due su due ai liberi per Bilan e Germani che torna a -2 39-35 Due su due ai liberi per Della Valle e Brescia che resta in partita 39-33 Uno su due ai liberi per LeDay 38-33 Ancora Bilan a canestro 38-31 Appena entrato subito tripla per Shields! 35-31 Un paio di attacchi mediocri di Milano e Bilan riporta Brescia sul -4 35-29 Due su due ai liberi per Rivers 35-27 Tanti falli per Brescia che consuma il bonus dopo soli 2’30” di gioco 35-27 Canestro di Mannion e riallunga Milano 33-27 Bel canestro di Booker nonostante la buona difesa 31-27 Risponde Brescia con Cournooh da oltre l’arco 31-24 Si riparte con la tripla di Ellis Si chiude un primo quarto da 52 punti, con Milano sempre avanti, ma Brescia che non molla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Brescia 39-33, Supercoppa Italiana basket 2025 in DIRETTA: continua l’elastico, ma meneghini sempre avanti