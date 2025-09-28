LIVE Olimpia Milano-Brescia 28-24 Supercoppa Italiana basket 2025 in DIRETTA | milanesi avanti ma gli ospiti non mollano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35-31 Un paio di attacchi mediocri di Milano e Bilan riporta Brescia sul -4 35-29 Due su due ai liberi per Rivers 35-27 Tanti falli per Brescia che consuma il bonus dopo soli 2’30” di gioco 35-27 Canestro di Mannion e riallunga Milano 33-27 Bel canestro di Booker nonostante la buona difesa 31-27 Risponde Brescia con Cournooh da oltre l’arco 31-24 Si riparte con la tripla di Ellis Si chiude un primo quarto da 52 punti, con Milano sempre avanti, ma Brescia che non molla. 28-24 Canestro di Ndour 28-22 Zero su due ai liberi per Cournooh 28-22 Ellis a segno e riallunga Milano 26-22 Canestro di Massinburg e Brescia che c’è! 26-20 Botta e risposta con il canestro di Burnell 26-18 Canestro di Booker 24-18 Tripla di Massinburg 24-15 Canestro di Ellis che subisce fallo e segna il libero aggiuntivo 21-15 Canestro di Burnell che subisce anche fallo, ma non segna il libero aggiuntivo 21-13 Canestro di Pippo Ricci e Milano gestisce il vantaggio 19-13 Scatenato Amedeo Della Valle da oltre l’arco! 19-10 Si fa perdonare Brown per la palla persa e tripla per il play meneghino 16-10 Palla rubata, contropiede e tripla per Della Valle 16-7 Due su due ai liberi per Lorenzo Brown e +9 Milano 14-7 Brutto tiro di LeDay, ma sotto canestro c’è il solito Bolmaro 12-7 Prima tripla del match e la segna Rivers 12-4 Ancora LeDay in contropiede 10-4 Non rallenta, però, l’Olimpia e primi punti anche per Zach LeDay 8-4 Prova a sbloccare Brescia Della Valle che segna i suoi primi due punti 8-2 Due su due ai liberi di Nebo dopo il fallo di Bilan sul tiro 6-2 Arrivano i primi punti bresciani e sono di Ivanovic 6-0 Fatica tanto Brescia in attacco e si sblocca anche Shields per Milano 4-0 Come ieri è Bolmaro a partire forte e secondo canestro per l’argentino 2-0 Primi punti di Bolmaro dopo la palla recuperata da Nebo 18:00 Si comincia! Primo possesso per Brescia! 17:58 Questi gli Starting five scelti dai due coach per l’inizio del match: Brown, Bolmaro, LeDay, Shields, Nebo (Milano); Bilan, Della Valle, Ndour, Ivanovic, Rivers (Brescia) 17:55 Per Brescia è la seconda finale di Supercoppa dopo quella persa contro Bologna nell’edizione 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it

