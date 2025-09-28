LIVE Olimpia Milano-Brescia 12-7 Supercoppa Italiana basket 2025 in DIRETTA | milanesi che provano già a scappare
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-13 Scatenato Amedeo Della Valle da oltre l’arco! 19-10 Si fa perdonare Brown per la palla persa e tripla per il play meneghino 16-10 Palla rubata, contropiede e tripla per Della Valle 16-7 Due su due ai liberi per Lorenzo Brown e +9 Milano 14-7 Brutto tiro di LeDay, ma sotto canestro c’è il solito Bolmaro 12-7 Prima tripla del match e la segna Rivers 12-4 Ancora LeDay in contropiede 10-4 Non rallenta, però, l’Olimpia e primi punti anche per Zach LeDay 8-4 Prova a sbloccare Brescia Della Valle che segna i suoi primi due punti 8-2 Due su due ai liberi di Nebo dopo il fallo di Bilan sul tiro 6-2 Arrivano i primi punti bresciani e sono di Ivanovic 6-0 Fatica tanto Brescia in attacco e si sblocca anche Shields per Milano 4-0 Come ieri è Bolmaro a partire forte e secondo canestro per l’argentino 2-0 Primi punti di Bolmaro dopo la palla recuperata da Nebo 18:00 Si comincia! Primo possesso per Brescia! 17:58 Questi gli Starting five scelti dai due coach per l’inizio del match: Brown, Bolmaro, LeDay, Shields, Nebo (Milano); Bilan, Della Valle, Ndour, Ivanovic, Rivers (Brescia) 17:55 Per Brescia è la seconda finale di Supercoppa dopo quella persa contro Bologna nell’edizione 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it
