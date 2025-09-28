CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:00 Si comincia! Primo possesso per Brescia! 17:58 Questi gli Starting five scelti dai due coach per l’inizio del match: Brown, Bolmaro, LeDay, Shields, Nebo (Milano); Bilan, Della Valle, Ndour, Ivanovic, Rivers (Brescia) 17:55 Per Brescia è la seconda finale di Supercoppa dopo quella persa contro Bologna nell’edizione 2023. Milano raggiunge la finale per la decima volta e il bilancio sinora è di 5-4. 17:50 Emozionante e combattuta anche la semifinale tra Milano e Bologna, con la Virtus avanti per quasi tutto il match, ma punita prima dalla tripla allo scadere di Ellis che ha mandato le due squadre ai supplementari, e poi dai liberi di LeDay nell’overtime. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Brescia 0-0, Supercoppa Italiana basket 2025 in DIRETTA: pronti a partire al Forum!