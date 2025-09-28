CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino 2025 che vede di fronte Lorenzo MUSETTI al pericolosissimo teenager mancino USA Learner TIEN. Uno dei più promettenti giovani americani si trova a provare a sbarrare la strada al mago di Carrara, che ha vinto due partite di fondamentale importanza qui in Cina e che adesso vede la qualificazione alle ATP Finals di Torino leggermente più alla portata, che in virtù dei 160 punti racimolati a Chengdu giungendo in finale. Oggi però c’è un rivale che ha sconfitto niente di meno che Flavio Cobolli al turno precedente e che vede veramente il futuro roseo visto che, alla prima stagione al 100% nel circuito maggiore, è nei 50 della race e potrebbe chiudere l’anno top 50 anche nella classifica mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’americano potrebbe rivelarsi un osso duro