LIVE Musetti-Mannarino ATP Pechino 2025 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-KENIN (2° MATCH DALLE 7.00) 0-40 Tre palle break Musetti. Arriva la stecca di dritto da parte del transalpino. 0-30 A metà rete il rovescio del francese. 0-15 Primo scambio prolungato chiuso dall’errore di dritto di Mannarino. 1-0 Game Musetti. Scappa via la risposta di rovescio del transalpino. 40-15 Risposta vincente con il dritto del francese. 40-0 Altra ottima prima dell’azzurro. 30-0 Decolla il rovescio lungolinea di Mannarino. 15-0 Si parte con il servizio vincente del toscano. PRIMO SET 07:38 In corso il riscaldamento prepartita. 🔗 Leggi su Oasport.it

