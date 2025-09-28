LIVE Musetti-Mannarino ATP Pechino 2025 in DIRETTA | Rybakina e Lys al terzo set poi l’azzurro in campo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-KENIN (2° MATCH DALLE 7.00) 06.54 A precedere la partita tra Musetti e Mannarino c’è la sfida tra Rybakina e Lys. In corso il terzo set: primo set vinto dalla tedesca 6-3 e secondo dalla kazaka 6-1. Ora la situazione dello score del terzo parziale è di 3-3. 06.50 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP 500 di Pechino tra Lorenzo Musetti e il francese Adrian Mannarino. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP 500 di Pechino tra Lorenzo Musetti ed il francese Adrian Mannarino. 🔗 Leggi su Oasport.it
