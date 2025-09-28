CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-KENIN (2° MATCH DALLE 7.00) 07:29 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto diretto tra i due. Al momento lo score recita 1-1. 07:26 Sconfitta dura per la kazaka Rybakina, che fa un assist a Jasmine Paolini nella corsa alle WTA Finals. Tra poco meno di 20 minuti scenderanno in campo Lorenzo Musetti ed il francese Adrian Mannarino. 06.54 A precedere la partita tra Musetti e Mannarino c’è la sfida tra Rybakina e Lys. In corso il terzo set: primo set vinto dalla tedesca 6-3 e secondo dalla kazaka 6-1. Ora la situazione dello score del terzo parziale è di 3-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Mannarino, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match