LIVE Musetti-Mannarino ATP Pechino 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-KENIN (2° MATCH DALLE 7.00) 07:29 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto diretto tra i due. Al momento lo score recita 1-1. 07:26 Sconfitta dura per la kazaka Rybakina, che fa un assist a Jasmine Paolini nella corsa alle WTA Finals. Tra poco meno di 20 minuti scenderanno in campo Lorenzo Musetti ed il francese Adrian Mannarino. 06.54 A precedere la partita tra Musetti e Mannarino c’è la sfida tra Rybakina e Lys. In corso il terzo set: primo set vinto dalla tedesca 6-3 e secondo dalla kazaka 6-1. Ora la situazione dello score del terzo parziale è di 3-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti mannarino atp pechino 2025 in diretta pochi minuti all8217inizio del match

© Oasport.it - LIVE Musetti-Mannarino, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

In questa notizia si parla di: musetti - mannarino

A che ora Musetti-Mannarino, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

LIVE Musetti-Mannarino, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per consolidare la volata per le Finals

Musetti-Mannarino: orario, precedenti e dove vederla in tv

live musetti mannarino atpLIVE Musetti-Mannarino, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per consolidare la volata per le Finals - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell'ATP 500 di Pechino tra ... Lo riporta oasport.it

A che ora Musetti-Mannarino, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - Lorenzo Musetti affronterà Adrian Mannarino agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Mannarino Atp