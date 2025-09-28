LIVE Musetti-Mannarino 6-3 6-3 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | il toscano approda ai quarti e coltiva il sogno Finals
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-KENIN (2° MATCH DALLE 7.00) 09:13 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Mannarino. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 09:12 6 ACE e 2 doppi falli per l’azzurro, che ha messo in campo il 54% di prime ricavando il 79% di punti. Ottimo anche il dato sulla seconda, dalla quale ha estratto il 63% di punti mentre il suo avversario appena il 33%. 09:11 Prestazione solida del carrarino, che ha approfittato di un paio di passaggi a vuoto dell’avversario giocando un tennis ragionato. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - mannarino
A che ora Musetti-Mannarino, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming
LIVE Musetti-Mannarino, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per consolidare la volata per le Finals
Musetti-Mannarino: orario, precedenti e dove vederla in tv
ATPPechino #Musetti-#Mannarino 6-3, 3-2, set e break di margine per Lorenzo - X Vai su X
MUSETTI PORTA A CASA IL PRIMO TURNO Match tutt’altro che semplice, ma l’azzurro supera in tre set Mpetshi Perricard, numero 36 del ranking, e conquista il pass per il turno successivo, dove affronterà Adrian Mannarino - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Mannarino 4-1, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: ottima partenza dell’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI- Come scrive oasport.it
Musetti piega Mannarino, quarti di finale a Pechino ma senza derby: cos'è successo - L'Italia sorride a metà nella mattinata cinese con il carrarino batte agevolmente il francese e continua la sua avventura ... Riporta tuttosport.com