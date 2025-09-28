LIVE Musetti-Mannarino 6-3 4-3 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-KENIN (2° MATCH DALLE 7.00) 3-4 Game Mannarino. Servizio e smorzata di dritto vincente. 40-15 Altra ottima prima del francese. 30-15 Se ne va la risposta di dritto del toscano. 15-15 Prima vincente di Mannarino. 0-15 Scappa via il rovescio in uscita dal servizio del francese. 4-2 Game Musetti. Con un ACE l’azzurro conferma il break. AD-40 E’ lungo il recupero di dritto del transalpino sulla smorzata dell’avversario. 40-40 Prima al corpo vincente di Musetti. Parità. 30-40 Palla del controbreak Mannarino. Il francese spinge sin dalla risposta e chiude con il rovescio a campo aperto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - mannarino
A che ora Musetti-Mannarino, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming
LIVE Musetti-Mannarino, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per consolidare la volata per le Finals
Musetti-Mannarino: orario, precedenti e dove vederla in tv
Niente derby italiano nei quarti di finale del 500 di Pechino. Flavio Cobolli si ferma agli ottavi: Learner Tien lo sconfigge con il punteggio di 6-3, 6-2 e aspetta il vincitore della sfida tra Musetti e Mannarino. - X Vai su X
MUSETTI PORTA A CASA IL PRIMO TURNO Match tutt’altro che semplice, ma l’azzurro supera in tre set Mpetshi Perricard, numero 36 del ranking, e conquista il pass per il turno successivo, dove affronterà Adrian Mannarino - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Mannarino 4-1, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: ottima partenza dell’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI- Come scrive oasport.it
LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 7-6, 6-7, 6-4, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro si incarta da solo ma ottiene questi 50 punti d’oro! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell'esordio a Pechino di Lorenzo MUSETTI, che vince e accede al 2° turno ... Riporta oasport.it