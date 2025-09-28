LIVE Musetti-Mannarino 3-0 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | ottima partenza dell’azzurro

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-KENIN (2° MATCH DALLE 7.00) 1-3 Game Mannarino. Con un gran rovescio incrociato in avanzamento il transalpino sblocca il punteggio. 40-15 ACE Mannarino 30-15 Prima vincente del francese. 15-15 Ottima risposta con il rovescio in back di Lorenzo che manda in tilt l’avversario. 15-0 Prima al corpo vincente di Mannarino. 3-0 Game Musetti. Il francese sotterra la risposta di dritto. 40-0 Dritto in allungo incrociato splendido di Lorenzo, che chiude poi con il rovescio in avanzamento. 30-0 Scappa via il dritto lungolinea di Mannarino. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti mannarino 3 0 atp pechino 2025 in diretta ottima partenza dell8217azzurro

© Oasport.it - LIVE Musetti-Mannarino 3-0, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: ottima partenza dell’azzurro

In questa notizia si parla di: musetti - mannarino

A che ora Musetti-Mannarino, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

LIVE Musetti-Mannarino, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per consolidare la volata per le Finals

Musetti-Mannarino: orario, precedenti e dove vederla in tv

live musetti mannarino 3LIVE Musetti-Mannarino 4-1, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: ottima partenza dell’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI- Scrive oasport.it

LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 7-6, 6-7, 6-4, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro si incarta da solo ma ottiene questi 50 punti d’oro! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell'esordio a Pechino di Lorenzo MUSETTI, che vince e accede al 2° turno ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Mannarino 3