LIVE Musetti-Mannarino 3-0 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | ottima partenza dell’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-KENIN (2° MATCH DALLE 7.00) 1-3 Game Mannarino. Con un gran rovescio incrociato in avanzamento il transalpino sblocca il punteggio. 40-15 ACE Mannarino 30-15 Prima vincente del francese. 15-15 Ottima risposta con il rovescio in back di Lorenzo che manda in tilt l’avversario. 15-0 Prima al corpo vincente di Mannarino. 3-0 Game Musetti. Il francese sotterra la risposta di dritto. 40-0 Dritto in allungo incrociato splendido di Lorenzo, che chiude poi con il rovescio in avanzamento. 30-0 Scappa via il dritto lungolinea di Mannarino. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - mannarino
