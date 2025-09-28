LIVE MotoGP GP Giappone 2025 in DIRETTA | thriller Bagnaia! Azzurro in fuga ma esce del fumo dalla sua Ducati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 Bagnaia non solo non sta perdendo ma sta guadagnando su M.Marquez. Il vantaggio dell’azzurro ora è di 4.065 secondi. Ma quel motore continua a fumare. -9 Continua ad essere buono il ritmo di Bagnaia, ma aumenta sempre di più il fumo che esce dalla sua moto. -10 Staccata furibonda di Bezzecchi che passa Acosta e si prende la quarta posizione. L’azzurro deve recuperare 1.649 secondi da Mir. -10 Scuote la testa Tardozzi. Non è costante il fumo che esce dallo scarico della moto di Bagnaia. -10 ATTENZIONE!! Leggera fumata dal posteriore di Bagnaia. -10 Mir allunga subito ad Acosta ed ha 1 secondo di vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

