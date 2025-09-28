LIVE MotoGP GP Giappone 2025 in DIRETTA | Marc Marquez il più veloce del warm-up Bagnaia all’attacco dalla pole Dalle 07.00 il via
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.35 Appuntamento, quindi, alle 07.00 italiane per il via del GP. 04.34 Il migliore del warm-up è stato Marc Marquez. Lo spagnolo, in sella alla Ducati, ha stampato il crono di 1:43.755, l’unico ad abbattere il muro dell’1:44 nel turno. Alle sue spalle troviamo l’iberico Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 0.356 e l’Aprilia di Marco Bezzecchi a 0.366. Luca Marini, sulla Honda, ha siglato il quarto tempo a 0.600, mentre Francesco Bagnaia, vincitore ieri della Sprint e in pole-position, ha chiuso in sesta posizionew a 0.706 dal compagno di squadra. 1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - giappone
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming
MotoGP, Marc Marquez: “Bezzecchi è stato strepitoso. Giappone? Vediamo di chiudere il Campionato”
MotoGP, GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre a Motegi
MotoGP | GP Giappone: Márquez campione a Motegi, gli scenari ? @AggioValentino - X Vai su X
Francesco Bagnaia torna a vincere in MotoGP. Il pilota italiano ha conquistato la vittoria nella Sprint del Gran premio del Giappone. Una gara dominata sin dalla partenza che lo ha riportato al successo dopo quasi un anno. I fantasmi sono scacciati? ? Feder - facebook.com Vai su Facebook
LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Bagnaia all’attacco dalla pole - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara del Gran Premio del ... Si legge su oasport.it
LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: IL BAGNAIA CHE CONOSCIAMO! Sprint dominata dal primo all’ultimo giro! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ORDINE D'ARRIVO DELLA SPRINT 08. oasport.it scrive