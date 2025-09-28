CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.35 Appuntamento, quindi, alle 07.00 italiane per il via del GP. 04.34 Il migliore del warm-up è stato Marc Marquez. Lo spagnolo, in sella alla Ducati, ha stampato il crono di 1:43.755, l’unico ad abbattere il muro dell’1:44 nel turno. Alle sue spalle troviamo l’iberico Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 0.356 e l’Aprilia di Marco Bezzecchi a 0.366. Luca Marini, sulla Honda, ha siglato il quarto tempo a 0.600, mentre Francesco Bagnaia, vincitore ieri della Sprint e in pole-position, ha chiuso in sesta posizionew a 0.706 dal compagno di squadra. 1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Marc Marquez il più veloce del warm-up, Bagnaia all'attacco dalla pole. Dalle 07.00 il via