CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 8.00 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della gara del GP del Giappone. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati con il nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 7.58 Da sottolineare la grandissima gara di Joan Mir! Lo spagnolo chiude in terza posizione alle spalle di Bagnaia e Marc Marquez e porta la Honda sul podio davanti al proprio pubblico. 7.56 È il settimo titolo in MOTOGP per Marc Marquez che eguaglia Valentino Rossi. In testa nell’albo d’oro della massima categoria c’è Giacomo Agostini con 8 successi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Bagnaia vince col brivido, la Ducati fumava! Marquez nove volte iridato