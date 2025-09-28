LIVE MotoGP GP Giappone 2025 in DIRETTA | Bagnaia in fuga MMarquez all’inseguimento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10 ATTENZIONE!! Leggera fumata dal posteriore di Bagnaia. -10 Mir allunga subito ad Acosta ed ha 1 secondo di vantaggio. -11 Gran tempismo e precisione per Mir che in controtempo attacca Acosta e si prende la terza posizione. -11 Scivola molto il posteriore di Acosta che sta stringendo i denti per tenere alle sue spalle Mir. -12 Si preannuncia una grande battaglia per la terza posizione! Mir è incollato ad Acosta, Bezzecchi è a mezzo secondo da questi due. -12 Bagnaia e Marquez girano sullo stesso ritmo! Nell’ultimo giro entrambi hanno girato in 1:45.0 -13 Quando siamo a metà gara Bagnaia è in testa davanti a M. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Bagnaia in fuga, M.Marquez all’inseguimento