CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.49 Weekend dominato da Pecco Bagnaia! Le soluzioni trovata a Misano durante i Test sembrano aver portato i frutti sperati: l’azzurro dopo l’anonimato di una stagione intera a Motegi ha siglato la pole position per poi dominare sia la Sprint Race che la gara. Il pilota italiano quest’oggi ha fatto il vuoto sin da subito portandosi ad oltre 4 secondi da Marquez, salvo poi dover stringere i denti per un problema al motore che ha portato a continue fumate dal suo scarico. 7.47 Anni complicatissimi per Marc Marquez che si è trovato a dover lottare a centro gruppo con una moto complicatissima e diversi infortuni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Bagnaia domina la gara, Marc Marquez Campione del Mondo