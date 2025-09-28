LIVE MotoGP GP Giappone 2025 in DIRETTA | Bagnaia domina la gara Marc Marquez Campione del Mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.49 Weekend dominato da Pecco Bagnaia! Le soluzioni trovata a Misano durante i Test sembrano aver portato i frutti sperati: l’azzurro dopo l’anonimato di una stagione intera a Motegi ha siglato la pole position per poi dominare sia la Sprint Race che la gara. Il pilota italiano quest’oggi ha fatto il vuoto sin da subito portandosi ad oltre 4 secondi da Marquez, salvo poi dover stringere i denti per un problema al motore che ha portato a continue fumate dal suo scarico. 7.47 Anni complicatissimi per Marc Marquez che si è trovato a dover lottare a centro gruppo con una moto complicatissima e diversi infortuni. 🔗 Leggi su Oasport.it

