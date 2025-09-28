LIVE MotoGP GP Giappone 2025 in DIRETTA | Bagnaia cerca la fuga M Marquez non brilla
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 L’errore sembra aver svegliato Marc! Lo spagnolo ha cambiato passo ed ha ripreso Acosta in un giro -16 Errore di traiettoria per Marquez, che stacca tardi e finisce lunghissimo alla dieci riuscendo a conservare la posizione. -16 Bagnaia è un martello! L’italiano gira ancora in 1:44.8 e continua a guadagnare. Questo il sorpasso di Bezzecchi su Morbidelli: An all-Italian battle for 5th Beautiful overtake by Bez #JapaneseGP pic.twitter.commzD2InNFii — MotoGP (@MotoGP) September 28, 2025 -17 Bezzecchi ha salutato la compagnia di Morbidelli e sta provando a riportarsi su Marquez e Mir. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - giappone
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming
MotoGP, Marc Marquez: “Bezzecchi è stato strepitoso. Giappone? Vediamo di chiudere il Campionato”
MotoGP, GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre a Motegi
Alle 7 il GP del Giappone LIVE su Sky, può essere il Marquez day: il programma completo sui nostri canali #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #JapaneseGP - X Vai su X
Dire.it - MotoGP, Bagnaia imperatore: in Giappone vince la Sprint davanti a Marc Marquez - facebook.com Vai su Facebook
LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Marc Marquez il più veloce del warm-up, Bagnaia all’attacco dalla pole. Dalle 07.00 il via - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04. Scrive oasport.it
MotoGP diretta GP Giappone, live Motegi: Bagnaia punta al bis, Marquez a un passo dal titolo - Il racconto in diretta del GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. sport.virgilio.it scrive