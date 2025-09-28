CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 L’errore sembra aver svegliato Marc! Lo spagnolo ha cambiato passo ed ha ripreso Acosta in un giro -16 Errore di traiettoria per Marquez, che stacca tardi e finisce lunghissimo alla dieci riuscendo a conservare la posizione. -16 Bagnaia è un martello! L’italiano gira ancora in 1:44.8 e continua a guadagnare. Questo il sorpasso di Bezzecchi su Morbidelli: An all-Italian battle for 5th Beautiful overtake by Bez #JapaneseGP pic.twitter.commzD2InNFii — MotoGP (@MotoGP) September 28, 2025 -17 Bezzecchi ha salutato la compagnia di Morbidelli e sta provando a riportarsi su Marquez e Mir. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Bagnaia cerca la fuga, M. Marquez non brilla