LIVE MotoGP GP Giappone 2025 in DIRETTA | Bagnaia cerca il bis dopo la Sprint M Marquez per chiudere il Mondiale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.23 A Motegi è il momento della gara lunga che offre tanti spunti di interesse: Marc Marquez proverà a chiudere ufficialmente il campionato, il fratello Alex tenterà di impedirglielo, mentre Francesco Bagnaia vorrà raccogliere i frutti di un weekend oltremodo positivo. 6.20 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della domenica del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. 04.35 Appuntamento, quindi, alle 07.00 italiane per il via del GP. 04.34 Il migliore del warm-up è stato Marc Marquez. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - giappone
