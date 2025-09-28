LIVE Mondiali di ciclismo alle 9.45 la prova in linea | Evenepoel e Pogacar per il titolo

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Ruanda, a Kigali, lo sloveno difende il titolo conquistato lo scorso anno mentre il belga, vincitore della cronometro, corre per una doppietta mai riuscita a nessun altro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live mondiali di ciclismo alle 945 la prova in linea evenepoel e pogacar per il titolo

© Gazzetta.it - LIVE Mondiali di ciclismo, alle 9.45 la prova in linea: Evenepoel e Pogacar per il titolo

In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo

Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo

Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert

live mondiali ciclismo 945LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: duello titanico tra Pogacar ed Evenepoel, Ciccone sogna il podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea maschile dei ... Riporta oasport.it

live mondiali ciclismo 945LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: Vallieres sorprende tutti a Kigali, storico bronzo di Mavi Garcia! Lontane le favorite - 55 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prova in linea femminile dei Mondiali 2025. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Mondiali Ciclismo 945