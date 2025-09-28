LIVE Mondiali di ciclismo alle 9.45 la prova in linea | Evenepoel e Pogacar per il titolo
In Ruanda, a Kigali, lo sloveno difende il titolo conquistato lo scorso anno mentre il belga, vincitore della cronometro, corre per una doppietta mai riuscita a nessun altro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
E' l'ora della possibile 'vendetta' per Tadej Pogacar ai Mondiali di ciclismo in Ruanda dove domani ci sarà l'attesa prova su strada. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
E festa sia ai Mondiali di ciclismo in Ruanda, non solo per la sfida tra Pogacar e Evenepoel. Sabato e domenica la prova in linea élite femminile e élite maschile. Di Giovanni Battistuzzi - X Vai su X
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: duello titanico tra Pogacar ed Evenepoel, Ciccone sogna il podio
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: Vallieres sorprende tutti a Kigali, storico bronzo di Mavi Garcia! Lontane le favorite