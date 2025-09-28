LIVE Milano-Brescia Supercoppa Italiana basket 2025 in DIRETTA | si assegna il primo titolo della stagione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale della Supercoppa Italiana 2025 tra Olimpia Milano e Brescia. Si assegna, dunque, il primo trofeo dela stagione del basket italiano. Brescia è arrivata all’ultimo atto della Supercoppa battendo in rimonta Trento per 88-75, recuperando anche da -15, grazie a un secondo tempo dominato e chiuso con un parziale di 56-30. E per alzare il trofeo serviranno di nuovo i punti di Burnell (21 ieri pomeriggio) e Ndour (17), così come i rimbalzi di Bilan e gli assist di Della Valle e dello stesso Burnell, che con 5 assist è stato il mattatore della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

