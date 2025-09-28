LIVE – Milan – Napoli ecco le formazioni ufficiali | quante sorprese!
Grande serata allo stadio San Siro per la sfida tra il Milan e il Napoli: segui su SpazioNapoli la diretta testuale del big match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Una notte da vivere intensamente e con l’auspicio di mandare un altro messaggio importante a tutta la Serie A. Il Napoli si affaccia al big match di San Siro, contro il Milan, da prima classifica, con la possibilità di allungare ulteriormente sul secondo posto, considerando il pareggio di sabato pomeriggio tra la Juventus e l’ Atalanta. La stagione è appena iniziata, ma questo incrocio potrebbe dire già molto circa quella che potrebbe essere la lotta per il Tricolore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo
Milan-Napoli e quel raro faccia a faccia tra Allegri e Conte. I due allenatori più vincenti d’Italia non si incontrano da dodici anni. Si ritroveranno di nuovo stasera, alla guida di due squadre che sognano lo scudetto Di Marco Gatani - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Napoli e quel raro faccia a faccia tra Allegri e Conte. I due allenatori più vincenti d’Italia non si incontrano da dodici anni. Si ritroveranno di nuovo stasera, alla guida di due squadre che sognano lo scudetto Di Marco Gatani - X Vai su X