LIVE Italia-Bulgaria Mondiali volley 2025 in DIRETTA | tra poco la Finale per il titolo

11.59 Per l'Italia si tratta della sesta finale della sua storia. Ha perso quella del 1978 e vinto quelle del 1990, 1994, 1998 e 2022. 11.56 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Bulgaria, Finale dei Mondiali di volley 2025. Gli azzurri difendono il titolo conquistato nel 2022, mentre la Bulgaria, allenata dal ct italiano Gianlorenzo Blengini, torna a giocarsi un oro a distanza di ben 55 anni: all'epoca fu sconfitta dalla Germania Est.

