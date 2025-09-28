LIVE Italia-Bulgaria 3-1 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | TRIONFO EPICO SIAMO PENTA CAMPIONI DEL MONDO!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.26 16 punti per Romanò, 10 per Bottolo, 9 Michieletto, 7 Anzani, 2 Giannelli e Russo. 14.23 L’Italia era troppo superiore, nel terzo set gli azzurri si sono semplicemente distratti. Ma occhio alla Bulgaria: quella odierna potrebbe aver rappresentato l’inizio di una lunga rivalità. 14.22 Siamo i padroni egemoni ed indiscussi della pallavolo internazionale. L’Italia ha vinto nello stesso anno i Mondiali maschili e femminili. Ci era riuscita solo l’Unione Sovietica nel 1952 e nel 1960. Questo per farvi capire la portate dell’impresa. 14.21 ITALIA-BULGARIA 3-1: 25-21, 25-17, 17-25, 25-10. 🔗 Leggi su Oasport.it
