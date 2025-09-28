CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 14.28 L’Italia ha vinto il suo quinto Mondiale di volley, il secondo consecutivo. Azzurri a -1 dall’Unione Sovietica. 14.27 A nostro avviso Romanò indiscutibilmente MVP di questo Mondiale, Giannelli miglior palleggiatore e Balaso miglior libero. Vedremo cosa deciderà l’FIVB. 14.26 16 punti per Romanò, 10 per Bottolo, 9 Michieletto, 7 Anzani, 2 Giannelli e Russo. 14.23 L’Italia era troppo superiore, nel terzo set gli azzurri si sono semplicemente distratti. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Bulgaria 3-1, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: PENTA CAMPIONI DEL MONDO! Azzurri per sempre nell'empireo