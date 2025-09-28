LIVE Italia-Bulgaria 3-1 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | PENTA CAMPIONI DEL MONDO! Azzurri per sempre nell’empireo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 14.28 L’Italia ha vinto il suo quinto Mondiale di volley, il secondo consecutivo. Azzurri a -1 dall’Unione Sovietica. 14.27 A nostro avviso Romanò indiscutibilmente MVP di questo Mondiale, Giannelli miglior palleggiatore e Balaso miglior libero. Vedremo cosa deciderà l’FIVB. 14.26 16 punti per Romanò, 10 per Bottolo, 9 Michieletto, 7 Anzani, 2 Giannelli e Russo. 14.23 L’Italia era troppo superiore, nel terzo set gli azzurri si sono semplicemente distratti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - bulgaria
Volley, Europei Under 16 femminili: Italia-Bulgaria 3-1. Adesso la Spagna
Bulgaria nell’euro dal 2026, cosa cambierà e quali opportunità avrà l’Italia
Volley femminile, Italia quinta ai Mondiali U19. Bulgaria in trionfo, USA sorpresi
Mano sul cuore e si canta l’inno prima della finale Bulgaria-Italia è ora in diretta su #DAZN ? Vai su X
Quanto finirà la finale dei mondiali tra Italia e Bulgaria? #fipavlazio #pallavolo #pallavololaziale #pallavoloitaliana - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali maschili 2025 - LIVE! Italia-Bulgaria, la finale: diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche match, le informazioni utili - Bulgaria, la finale: diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche match, tutte le informazioni utili. Scrive eurosport.it
Italia-Bulgaria, diretta Mondiale volley: la finale in tempo reale - I ragazzi di De Giorgi si apprestano ad affrontare una sfida importantissima dopo la fondamentale vittoria ottenuta contro la Polonia in semifinale ... Lo riporta tuttosport.com