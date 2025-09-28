CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Mani fuori di Atanasov con un tocco morbido. 1-1 Mani fuori di Romanò. 0-1 In rete la battuta Michieletto. Se non si sblocca lui, sono problemi serissimi. Inizia il quarto set con Michieletto in battuta. 13.59 21 punti e 60% in attacco per la stella Nikolov, tutt’ora un rebus irrisolto. 13.57 Gli azzurri si sono completamente spenti nel terzo set, come se i primi due parziali vinti facilmente li abbiano inconsciamente rilassati. Devono ridestarsi subito ed evitare di andare al tie-break che sarebbe pericolosissimo contro una Bulgaria che fa paura in alcuni momenti di irrefrenabile esaltazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Bulgaria 2-1, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri si estraniano dalla partita, tutto riaperto