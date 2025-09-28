LIVE Italia-Bulgaria 2-1 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | gli azzurri si estraniano dalla partita tutto riaperto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Mani fuori di Atanasov con un tocco morbido. 1-1 Mani fuori di Romanò. 0-1 In rete la battuta Michieletto. Se non si sblocca lui, sono problemi serissimi. Inizia il quarto set con Michieletto in battuta. 13.59 21 punti e 60% in attacco per la stella Nikolov, tutt’ora un rebus irrisolto. 13.57 Gli azzurri si sono completamente spenti nel terzo set, come se i primi due parziali vinti facilmente li abbiano inconsciamente rilassati. Devono ridestarsi subito ed evitare di andare al tie-break che sarebbe pericolosissimo contro una Bulgaria che fa paura in alcuni momenti di irrefrenabile esaltazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - bulgaria
Volley, Europei Under 16 femminili: Italia-Bulgaria 3-1. Adesso la Spagna
Bulgaria nell’euro dal 2026, cosa cambierà e quali opportunità avrà l’Italia
Volley femminile, Italia quinta ai Mondiali U19. Bulgaria in trionfo, USA sorpresi
Mano sul cuore e si canta l’inno prima della finale Bulgaria-Italia è ora in diretta su #DAZN ? Vai su X
Quanto finirà la finale dei mondiali tra Italia e Bulgaria? #fipavlazio #pallavolo #pallavololaziale #pallavoloitaliana - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Finale Mondiale: Italia-Bulgaria 1-0, 21-16 doppio ace di Romanò - Il successo dell'Italia sulla Polonia nella semifinale del Mondiale fa boom anche in tv. gazzetta.it scrive
DIRETTA/ Italia Bulgaria (risultato 0-0) video streaming Rai 2: ecco la finale! (Mondiali 2025, 28 settembre) - Diretta Italia Bulgaria streaming video Rai 2, oggi domenica 28 settembre: orario e risultato live della finale dei Mondiali volley 2025 con gli Azzurri. Lo riporta ilsussidiario.net