LIVE Italia-Bulgaria 2-1 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | gli azzurri provano l’allungo 8-3
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-10 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ANCORA LUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! BOTTOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 23-10 SENZA PIETA’! Muro di Anzani, è un trionfo che ci stiamo gustando punto dopo punto. 22-10 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! QUESTA E’ MAGIAAAAAAAAAAAAAAA!!! BOTTOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! MA E’ UN CARTONE ANIMATO O E’ TUTTO VERO?!? 21-10 ANZANIIIIIIIIIII!!! PRIMO TEMPO VINCENTE, L’ITALIA DILAGA! LA BULGARIA NON CI CREDE PIU’! 20-10 ACEEEEEEEEEEEEEE!!! BOTTOLOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! E’ FATTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 19-10 ACEEEEEEEEEEEEEEE!!! BOTTOLOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 18-10 Difeso il pallonetto di Bottolo, poi Antov attacca fuori. 🔗 Leggi su Oasport.it
