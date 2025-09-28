LIVE Italia-Bulgaria 2-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | equilibrio nel terzo set 8-8
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-8 Pipe di Bottolo. 8-8 Michieletto non sfrutta un contrattacco e Nikolov ci fa ancora male. 8-7 Giannelli risolve con esperienza una situazione complicata dopo una brutta ricezione. 7-7 In rete la battuta di Anzani. 7-6 Ancora difeso il diagonale di Michieletto, poi primo tempo di Anzani. 6-6 Mani fuori di Nikolov. 6-5 Lunga la battuta di Petkov. 5-5 In rete la battuta di Romanò. 5-4 Mani fuori di Bottolo. 4-4 C’è il tocco del muro. 5-3 Largo il pallonetto di Asparuhov. Richiesta di moviola. 4-3 Larga la parallela di Atanasov. 3-3 Difeso il primo tempo di Russo, lungo il contrattacco di Asparuhov. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - bulgaria
Volley, Europei Under 16 femminili: Italia-Bulgaria 3-1. Adesso la Spagna
Bulgaria nell’euro dal 2026, cosa cambierà e quali opportunità avrà l’Italia
Volley femminile, Italia quinta ai Mondiali U19. Bulgaria in trionfo, USA sorpresi
Mano sul cuore e si canta l’inno prima della finale Bulgaria-Italia è ora in diretta su #DAZN ? - X Vai su X
Quanto finirà la finale dei mondiali tra Italia e Bulgaria? #fipavlazio #pallavolo #pallavololaziale #pallavoloitaliana - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Bulgaria diretta Mondiali Volley: segui la finale oggi LIVE - La Nazionale di De Giorgi, a caccia del secondo oro consecutivo, sfida per il titolo nelle Filippine quella dell'ex ct azzurro Blengini: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it scrive
DIRETTA/ Italia Bulgaria (risultato 0-0) video streaming Rai 2: ecco la finale! (Mondiali 2025, 28 settembre) - Diretta Italia Bulgaria streaming video Rai 2, oggi domenica 28 settembre: orario e risultato live della finale dei Mondiali volley 2025 con gli Azzurri. Da ilsussidiario.net