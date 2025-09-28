LIVE Italia-Bulgaria 1-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | Nikolov immarcabile gli azzurri dilapidano il vantaggio 11-11
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-14 In rete il servizio di Michieletto. 16-13 Larga di un soffio la battuta di Nikolov. 15-13 Nikolov prima crea scompiglio con la battuta, poi va a segno con la parallela. 15-12 Scambio confuso e mani fuori del solito Nikolov. 15-11 Difesa di Giannelli e contrattacco di Romanò con un mani fuori. 14-11 Muro di Russo su Grozdanov. Time-out Bulgaria. 13-11 Muro azzurro sulla pipe di Tatarov. 12-11 In rete la battuta di Asparuhov. 11-11 Difesi Russo e Michieletto, poi parallela di Nikolov. Parziale di 1-6 per la Bulgaria. 11-10 Difeso il primo tempo di Russo, poi ancora l’indemoniato Nikolov a segno. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - bulgaria
Volley, Europei Under 16 femminili: Italia-Bulgaria 3-1. Adesso la Spagna
Bulgaria nell’euro dal 2026, cosa cambierà e quali opportunità avrà l’Italia
Volley femminile, Italia quinta ai Mondiali U19. Bulgaria in trionfo, USA sorpresi
Italia-Bulgaria, via alla finale: gli azzurri cercano di replicare l'impresa delle donne - X Vai su X
Quanto finirà la finale dei mondiali tra Italia e Bulgaria? #fipavlazio #pallavolo #pallavololaziale #pallavoloitaliana - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Finale Mondiale: Italia-Bulgaria, 20-17 azzurri tengono il vantaggio - Il successo dell'Italia sulla Polonia nella semifinale del Mondiale fa boom anche in tv. Riporta gazzetta.it
Mondiali maschili 2025 - LIVE! Italia-Bulgaria, la finale: diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche match, le informazioni utili - Bulgaria, la finale: diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche match, tutte le informazioni utili. Come scrive eurosport.it