CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-14 In rete il servizio di Michieletto. 16-13 Larga di un soffio la battuta di Nikolov. 15-13 Nikolov prima crea scompiglio con la battuta, poi va a segno con la parallela. 15-12 Scambio confuso e mani fuori del solito Nikolov. 15-11 Difesa di Giannelli e contrattacco di Romanò con un mani fuori. 14-11 Muro di Russo su Grozdanov. Time-out Bulgaria. 13-11 Muro azzurro sulla pipe di Tatarov. 12-11 In rete la battuta di Asparuhov. 11-11 Difesi Russo e Michieletto, poi parallela di Nikolov. Parziale di 1-6 per la Bulgaria. 11-10 Difeso il primo tempo di Russo, poi ancora l’indemoniato Nikolov a segno. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Bulgaria 1-0, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: Nikolov immarcabile, gli azzurri dilapidano il vantaggio. 11-11