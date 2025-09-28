LIVE Italia-Bulgaria 1-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | Bottolo spacca il primo set 25-21
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 Nella Bulgaria, Nikolov sta attaccando con il 67% di efficienza.Bisogna provare ad arginarlo, anche se è un fenomeno (di appena 21 anni). 13.00 5 punti per Romanò, 4 per Bottolo, 2 per Michieletto e Anzani. Anche oggi Russo poco chiamato in causa al centro da Giannelli. 25-21 Bottolo attacca sulle mani del muro e la palla cade a terra. ITALIA-BULGARIA 1-0. 24-21 Mani fuori di Nikolov. 24-20 Fallo di posizione per la Bulgaria. 23-20 Difesa di Russo e contrattacco di Romanò con un pallonetto spinto che si insacca tra muro e rete. 22-20 Ci sblocca Romanò in parallela. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - bulgaria
Volley, Europei Under 16 femminili: Italia-Bulgaria 3-1. Adesso la Spagna
Bulgaria nell’euro dal 2026, cosa cambierà e quali opportunità avrà l’Italia
Volley femminile, Italia quinta ai Mondiali U19. Bulgaria in trionfo, USA sorpresi
Italia-Bulgaria, via alla finale: gli azzurri cercano di replicare l'impresa delle donne - X Vai su X
Quanto finirà la finale dei mondiali tra Italia e Bulgaria? #fipavlazio #pallavolo #pallavololaziale #pallavoloitaliana - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Alle 12.30 Italia-Bulgaria: la finale del Mondiale di volley - Il successo dell'Italia sulla Polonia nella semifinale del Mondiale fa boom anche in tv. Riporta gazzetta.it
Mondiali maschili 2025 - LIVE! Italia-Bulgaria, la finale: diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche match, le informazioni utili - Bulgaria, la finale: diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche match, tutte le informazioni utili. Si legge su eurosport.it