CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 Nella Bulgaria, Nikolov sta attaccando con il 67% di efficienza.Bisogna provare ad arginarlo, anche se è un fenomeno (di appena 21 anni). 13.00 5 punti per Romanò, 4 per Bottolo, 2 per Michieletto e Anzani. Anche oggi Russo poco chiamato in causa al centro da Giannelli. 25-21 Bottolo attacca sulle mani del muro e la palla cade a terra. ITALIA-BULGARIA 1-0. 24-21 Mani fuori di Nikolov. 24-20 Fallo di posizione per la Bulgaria. 23-20 Difesa di Russo e contrattacco di Romanò con un pallonetto spinto che si insacca tra muro e rete. 22-20 Ci sblocca Romanò in parallela. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Bulgaria 1-0, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: Bottolo spacca il primo set, 25-21