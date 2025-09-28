CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-11 Murato il diagonale di Romanò. Richiesta di moviola per capire se il pallone era caduto o meno. 9-10 Scambio lungo, Bottolo sbaglia il diagonale: palla fuori. 9-9 Diagonale di Asparuhov. 9-8 Pipe di Bottolo. Giannelli, per ora, non ha mai chiamato in causa i centrali. 8-8 In rete la battuta di Giannelli. 8-7 Altra battuta sbagliata dalla Bulgaria. 7-7 Ancora Nikolov, 100% per lui in attacco. 7-6 In rete il servizio di Petkov. 6-6 Difeso il diagonale di Michieletto, poi contrattacco di Nikolov. Ci sta facendo vedere subito di che pasta è fatto. 6-5 Primo tempo di Petkov. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Bulgaria 0-0, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: Nikolov micidiale in avvio, 8-8