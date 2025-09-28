LIVE Italia-Bulgaria 0-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | iniziata la partita Anzani preferito a Gargiulo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Mani fuori di Romanò. Inizia la partita con la Bulgaria in battuta. 12.29 Confermato invece Bottolo in banda: oggettivamente, per il Mondiale disputato, una esclusione sarebbe stata ingiusta. 12.27 Il sestetto dell’Italia: Giannelli-Romanò, Michieletto-Bottolo, Russo-Anzani, Balaso libero. Dunque Anzani preferito a Gargiulo. De Giorgi punta sull’esperienza. 12.25 Inno nazionale bulgaro. 12.24 Inno nazionale italiano. 12.22 L’Italia è favorita, ma una finale è pur sempre una finale. Dunque non bisognerà in alcun modo sottovalutare una Bulgaria che non avrà nulla da perdere. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - bulgaria
Volley, Europei Under 16 femminili: Italia-Bulgaria 3-1. Adesso la Spagna
Bulgaria nell’euro dal 2026, cosa cambierà e quali opportunità avrà l’Italia
Volley femminile, Italia quinta ai Mondiali U19. Bulgaria in trionfo, USA sorpresi
Italia-Bulgaria, via alla finale: gli azzurri cercano di replicare l'impresa delle donne - X Vai su X
Quanto finirà la finale dei mondiali tra Italia e Bulgaria? #fipavlazio #pallavolo #pallavololaziale #pallavoloitaliana - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali maschili 2025 - LIVE! Italia-Bulgaria, la finale: diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche match, le informazioni utili - Bulgaria, la finale: diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche match, tutte le informazioni utili. Riporta eurosport.it
DIRETTA/ Italia Bulgaria (risultato 0-0) video streaming Rai 2: ecco la finale! (Mondiali 2025, 28 settembre) - Diretta Italia Bulgaria streaming video Rai 2, oggi domenica 28 settembre: orario e risultato live della finale dei Mondiali volley 2025 con gli Azzurri. Come scrive ilsussidiario.net