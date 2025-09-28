LIVE Italia-Bulgaria 0-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | iniziata la partita Anzani preferito a Gargiulo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Mani fuori di Romanò. Inizia la partita con la Bulgaria in battuta. 12.29 Confermato invece Bottolo in banda: oggettivamente, per il Mondiale disputato, una esclusione sarebbe stata ingiusta. 12.27 Il sestetto dell’Italia: Giannelli-Romanò, Michieletto-Bottolo, Russo-Anzani, Balaso libero. Dunque Anzani preferito a Gargiulo. De Giorgi punta sull’esperienza. 12.25 Inno nazionale bulgaro. 12.24 Inno nazionale italiano. 12.22 L’Italia è favorita, ma una finale è pur sempre una finale. Dunque non bisognerà in alcun modo sottovalutare una Bulgaria che non avrà nulla da perdere. 🔗 Leggi su Oasport.it

