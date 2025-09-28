LIVE Errani Paolini-Kichenok Perez WTA Pechino 2025 in DIRETTA | prosegue la rincorsa alla vetta delle olimpioniche
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match della coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia composta dall’ucraina Lyudmyla Kichenok e l’australiana Ellen Perez, valido per gli ottavi di finale del WTA Masters 1000 di Pechino, che le due azzurre hanno vinto nel corso della passate stagione e che adesso vogliono confermare in bacheca. Il percorso delle nostre due azzurre è iniziato con il match contro Irina Khromacheva e Aldila Sutjiadi, dominandole in 1 ora e 17 minuti con un secco 2-0 (6-3, 6-2). 🔗 Leggi su Oasport.it
errani - paolini
FACILE FACILE Ottimo debutto per Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio del #ChinaOpen! Le campionesse in carica iniziano la difesa del titolo con un comodo 6-3 6-2 contro Khromacheva e Sutjiadi! Prossimo step al WTA 1000 di Pechino: ottavi! - X Vai su X
Errani e Paolini, guerriere senza paura. Cocciaretto e Bronzetti, grinta e talento purissimo. Grant, la freschezza del futuro. E la guida sapiente di capitan Garbin. Insieme hanno scritto la storia: Billie Jean King Cup conquistata, l’inno di Mameli che risuona nel - facebook.com Vai su Facebook
