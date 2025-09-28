LIVE Cobolli-Tien ATP Pechino 2025 in DIRETTA | tennisti in campo! Inizia il riscaldamento
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.03 Tennisti in campo! Il primo ad entrare è Tien! 5.01 Cobolli e Tien aprono le danze in un programma combine tra ATP e WTA che quest’oggi ci darà sfide del calibro di Fernandez contro Gauff o di Medvedev contro Davidovich Fokina: sfide affascinanti che potrebbero regalarci sorprese! 4.58 Quando parliamo di Tien, parliamo di un tennista sempre aggressivo e con un dritto molto potente dalla sua: se le sue percentuali al servizio dovessero essere alta, per Cobolli servirà una grande performance in risposta per cercare di strappargli il break. Allo stesso modo, Flavio ha tutto per decidere il ritmo della gara, visto che è il romano è sempre bravo ad esaltarsi in match con il ritmo dei colpi molto alti. 🔗 Leggi su Oasport.it
