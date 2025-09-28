CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.49 L’azzurro classe 2002 e lo statunitense classe 2005, che al primo turno ha rimontato Cerundolo, non si sono mai incontrati in carriera: questo di oggi sarà il primo scontro diretto tra due talenti del tennis. 4.46 Cobolli non sarà l’unico italiano quest’oggi in campo in Cina visto che, come terzo match del campo dove lui stesso giocherà tra poco, il Capital Group Diamond, Paolini affronterà Kenin, mentre Musetti, non prima delle 7.00, scenderà in campo al Lotus per sfidare Mannarino. 4.43 Dopo aver battuto Rublev al primo turno del torneo, Cobolli parte favorito contro lo statunitense che tuttavia per il romano rappresenta un esame di maturità molto importante per le sue ambizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’ingresso in campo del romano