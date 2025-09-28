LIVE Cobolli-Tien ATP Pechino 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’ingresso in campo del romano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.49 L’azzurro classe 2002 e lo statunitense classe 2005, che al primo turno ha rimontato Cerundolo, non si sono mai incontrati in carriera: questo di oggi sarà il primo scontro diretto tra due talenti del tennis. 4.46 Cobolli non sarà l’unico italiano quest’oggi in campo in Cina visto che, come terzo match del campo dove lui stesso giocherà tra poco, il Capital Group Diamond, Paolini affronterà Kenin, mentre Musetti, non prima delle 7.00, scenderà in campo al Lotus per sfidare Mannarino. 4.43 Dopo aver battuto Rublev al primo turno del torneo, Cobolli parte favorito contro lo statunitense che tuttavia per il romano rappresenta un esame di maturità molto importante per le sue ambizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: cobolli - tien
A che ora Cobolli-Tien, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming
Pronostico e quote Flavio Cobolli – Learner Tien, Pechino 28-09-2025
LIVE Cobolli-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: prova di maturità contro l’emergente americano
Sarà il nostro Flavio Cobolli ad aprire le danze sul centrale di Pechino domani alle 5 del mattino italiane! Il romano affronterà Learner Tien per un posto ai quarti di finale. Sempre sul centrale scenderà in campo intorno alle 8:30 anche Jasmine Paolini co - X Vai su X
ATP 500 Pechino 2025 Flavio Cobolli avanza al secondo turno. L'azzurro batte per la seconda volta in stagione Andrey Ryblev (7-6, 6-3) e ora affronterà lo statunitense Learner Tien . - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Cobolli-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: prova di maturità contro l’emergente americano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Flavio Cobolli ... Lo riporta oasport.it
A che ora Cobolli-Tien, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - Flavio Cobolli affronterà Learner Tien agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Segnala oasport.it