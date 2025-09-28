LIVE Cobolli-Tien 3-6 2-6 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | vittoria netta dello statunitense contro un romano scarico

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-6 FINISCE QUI. Un pessimo Cobolli al servizio perde contro un buon Tien, con l’americano che è ha impostato il suo match con lo stile aggressivo che lo contraddistingue. 40-30 Tien va a match point dopo il rovescio di Cobolli che non trova il campo. 30-30 Servizio e dritto dello statunitense che non trema. 15-30 Gratuito di Tien che manda in rete il dritto in uscita dal servizio. 15-15 Punto pazzesco di Cobolli che chiude lo scambio con il dritto vincente dopo il recupero miracoloso in cross!! 15-0 Servizio e dritto potente per Tien. 2-5 GAME COBOLLI. 🔗 Leggi su Oasport.it

live cobolli tien 3 6 2 6 atp pechino 2025 in diretta vittoria netta dello statunitense contro un romano scarico

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Tien 3-6 2-6, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: vittoria netta dello statunitense contro un romano scarico

In questa notizia si parla di: cobolli - tien

A che ora Cobolli-Tien, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Learner Tien, Pechino 28-09-2025

LIVE Cobolli-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: prova di maturità contro l’emergente americano

LIVE Cobolli-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: prova di maturità contro l’emergente americano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Flavio Cobolli ... oasport.it scrive

LIVE Cobolli-Rublev 7-6, 6-3, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: il romano rimonta nel 1° e nel 2° set e avanza in ottavi! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del brillante esordio di Flavio COBOLLI, che si regala un ottavo di finale da ... Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Cobolli Tien 3