LIVE Cobolli-Tien 3-6 2-6 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | vittoria netta dello statunitense contro un romano scarico
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-6 FINISCE QUI. Un pessimo Cobolli al servizio perde contro un buon Tien, con l’americano che è ha impostato il suo match con lo stile aggressivo che lo contraddistingue. 40-30 Tien va a match point dopo il rovescio di Cobolli che non trova il campo. 30-30 Servizio e dritto dello statunitense che non trema. 15-30 Gratuito di Tien che manda in rete il dritto in uscita dal servizio. 15-15 Punto pazzesco di Cobolli che chiude lo scambio con il dritto vincente dopo il recupero miracoloso in cross!! 15-0 Servizio e dritto potente per Tien. 2-5 GAME COBOLLI. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: cobolli - tien
