LIVE Cobolli-Tien 3-6 1-4 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | altro break del californiano l’azzurro vede il baratro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-5 GAME TIEN. Nessun problema per il californiano che riesce a tenere anche questo turno di battuta. Partita sempre più vicina alla sua conclusione. 40-15 Anche ace per il californiano. 30-15 Bravissimo Tien che resiste ai colpi di Cobolli, costringendo l’azzurro all’errore. 15-15 Cerca di giocare più sciolto Flavio visto il punteggio e vince un grande scambio con il cross vincente di dritto! Seconda palla. 15-0 Volée alta vincente di Tien. Seconda palla. 1-4 ALTRO BREAK DI TIEN. Sono due adesso i break di vantaggio dello statunitense, che non sta facendo niente di particolare per far del male a Cobolli che ci pensa da solo: continua il pessimo rendimento dell’azzurro al servizio che gioca sapendo di aver perso la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it
