LIVE Cobolli-Tien 3-6 1-4 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | altro break del californiano l’azzurro vede il baratro

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-5 GAME TIEN. Nessun problema per il californiano che riesce a tenere anche questo turno di battuta. Partita sempre più vicina alla sua conclusione. 40-15 Anche ace per il californiano. 30-15 Bravissimo Tien che resiste ai colpi di Cobolli, costringendo l’azzurro all’errore. 15-15 Cerca di giocare più sciolto Flavio visto il punteggio e vince un grande scambio con il cross vincente di dritto! Seconda palla. 15-0 Volée alta vincente di Tien. Seconda palla. 1-4 ALTRO BREAK DI TIEN. Sono due adesso i break di vantaggio dello statunitense, che non sta facendo niente di particolare per far del male a Cobolli che ci pensa da solo: continua il pessimo rendimento dell’azzurro al servizio che gioca sapendo di aver perso la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

live cobolli tien 3 6 1 4 atp pechino 2025 in diretta altro break del californiano l8217azzurro vede il baratro

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Tien 3-6 1-4, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: altro break del californiano, l’azzurro vede il baratro

In questa notizia si parla di: cobolli - tien

A che ora Cobolli-Tien, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Learner Tien, Pechino 28-09-2025

LIVE Cobolli-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: prova di maturità contro l’emergente americano

LIVE Cobolli-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: prova di maturità contro l’emergente americano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Flavio Cobolli ... Lo riporta oasport.it

LIVE Cobolli-Rublev 7-6, 6-3, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: il romano rimonta nel 1° e nel 2° set e avanza in ottavi! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del brillante esordio di Flavio COBOLLI, che si regala un ottavo di finale da ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Cobolli Tien 3