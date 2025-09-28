LIVE Cobolli-Tien 3-6 1-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | break in apertura di secondo set per lo statunitense
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 In rete il dritto di Tien! Due palle break importantissime per Flavio! Seconda palla. 15-30 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea di Cobolli. Seconda. 0-30 Risposta profonda di Cobolli che manda fuori tempo il dritto del californiano!! Seconda. 0-15 In rete il dritto in uscita dal servizio di Tien!! 1-2 BREAK TIEN. Inspiegabile calo di rendimento di Cobolli che si fa infilare quattro punti di fila da 30-0. Speriamo che possa esserci una reazione da parte del romano, ma è dura. Seconda palla. 30-40 Dritto in rete, palla break da 30-0 per l’americano. 🔗 Leggi su Oasport.it
