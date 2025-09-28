LIVE Cobolli-Tien 3-6 1-0 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | si riparte con il servizio dell’azzurro nel secondo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Cobbo prende la rete e trova la volée vincente!! Seconda palla. 15-0 Ottimo dritto in diagonale di Flavio! 1-1 GAME TIEN. Si ferma sul nastro la risposta di Cobolli. 40-30 Dritto lungolinea pazzesco dellazzurro!! 40-15 Si ferma in rete il dritto in corsa di Cobolli. Seconda. 30-15 Esce il rovescio del californiano! 30-0 Volée pazzesca di Tien con il serve and volley che gli porta un vincente. 15-0 Esce il dritto di Cobolli. Seconda palla. 1-0 GAME COBOLLI!! Parte bene questa volta l’azzurro, con molta attenzione al servizio al netto di alcuni errori di Tien che fanno ben sperare! 40-15 Gratuito del californiano che manda in rete un comodo rovescio!! Seconda palla. 🔗 Leggi su Oasport.it

