LIVE Cobolli-Tien 2-5 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | azzurro malissimo al servizio californiano ad un passo dal primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 40-30 Bravissimo in risposta Cobbo, che chiude con il rovescio lungolinea vincente! Tien ha un altro set point. 40-15 Bellissimo rovescio in cross che taglia tutto il campo di Tien. Set point. 30-15 Si ferma in rete il rovescio di Cobolli. Seconda palla, minuscola opportunità! 15-15 Tien cerca l’uscita lungolinea ma trova la rete!! 15-0 Esce la risposta di Flavio. 3-5 GAME COBBO!! Con l’ace ottiene il terzo gioco del suo set! Servono delle grandi risposte per strappare il secondo break! 40-30 Non resta in campo la risposta del californiano!! 30-30 In rete il rovescio diagonale di Tien!! 15-30 Anche Tien infila la risposta vincente di dritto incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: cobolli - tien
A che ora Cobolli-Tien, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming
Pronostico e quote Flavio Cobolli – Learner Tien, Pechino 28-09-2025
LIVE Cobolli-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: prova di maturità contro l’emergente americano
Sarà il nostro Flavio Cobolli ad aprire le danze sul centrale di Pechino domani alle 5 del mattino italiane! Il romano affronterà Learner Tien per un posto ai quarti di finale. Sempre sul centrale scenderà in campo intorno alle 8:30 anche Jasmine Paolini co - X Vai su X
ATP 500 Pechino 2025 Flavio Cobolli avanza al secondo turno. L'azzurro batte per la seconda volta in stagione Andrey Ryblev (7-6, 6-3) e ora affronterà lo statunitense Learner Tien . - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Cobolli-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: prova di maturità contro l’emergente americano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Flavio Cobolli ... Lo riporta oasport.it
LIVE Cobolli-Rublev 7-6, 6-3, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: il romano rimonta nel 1° e nel 2° set e avanza in ottavi! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del brillante esordio di Flavio COBOLLI, che si regala un ottavo di finale da ... Lo riporta oasport.it