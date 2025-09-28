LIVE Cobolli-Tien 1-4 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | il californiano si riprende il break inizio difficile per l’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 1-5 DOPPIO BREAK TIEN. Malissimo Cobolli al servizio, con il nervosismo che inizia ad entrare nella testa del romano. Tien serve per il primo set. 15-40 La prima non entra più, altro doppio fallo. Due palle break per Tien. Altra seconda. 15-30 Doppio fallo. Seconda palla. 15-15 Prima vincente del romano! 0-15 Gratuito di Cobolli che manda in rete il dritto. 1-4 GAME TIEN. Anche se quasi senza prima, lo statunitense resta incisivo al servizio lasciando poco spazio ai colpi di Cobolli che si trova costretto a cercare una difficile rimonta per sperare nella vittoria del primo set. 🔗 Leggi su Oasport.it
