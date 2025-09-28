LIVE Cobolli-Tien 0-1 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | inizia il match sul servizio del californiano

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Risposta aggressiva di Tien. Seconda palla. 15-15 Prima vincente di Flavio!! 0-15 Bravo Tien a trovare l’angolo con il dritto: lo slice di Cobolli si ferma in rete. 0-1 GAME TIEN. Ottimo inizio dell’americano che gioca delle ottime prime palle. Seconda palla. 40-15 In corridoio il dritto lungolinea di Tien! 40-0 Altra prima e altro punto. 30-0 Prima vincente del californiano. 15-0 Cobolli non raggiunge la palla corta di Tien. INIZIA IL PRIMO SET! SERVE TIEN! 5.11 Termina il riscaldamento! Sta per iniziare il match. 5.08 Cobolli ha vinto il sorteggio e ha deciso di ricevere! Il primo a servire sarà Tien. 🔗 Leggi su Oasport.it

live cobolli tien 0 1 atp pechino 2025 in diretta inizia il match sul servizio del californiano

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Tien 0-1, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: inizia il match sul servizio del californiano

In questa notizia si parla di: cobolli - tien

A che ora Cobolli-Tien, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Learner Tien, Pechino 28-09-2025

LIVE Cobolli-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: prova di maturità contro l’emergente americano

LIVE Cobolli-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: prova di maturità contro l’emergente americano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Flavio Cobolli ... Come scrive oasport.it

LIVE Cobolli-Rublev 7-6, 6-3, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: il romano rimonta nel 1° e nel 2° set e avanza in ottavi! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del brillante esordio di Flavio COBOLLI, che si regala un ottavo di finale da ... Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Cobolli Tien 0