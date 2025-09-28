CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Risposta aggressiva di Tien. Seconda palla. 15-15 Prima vincente di Flavio!! 0-15 Bravo Tien a trovare l’angolo con il dritto: lo slice di Cobolli si ferma in rete. 0-1 GAME TIEN. Ottimo inizio dell’americano che gioca delle ottime prime palle. Seconda palla. 40-15 In corridoio il dritto lungolinea di Tien! 40-0 Altra prima e altro punto. 30-0 Prima vincente del californiano. 15-0 Cobolli non raggiunge la palla corta di Tien. INIZIA IL PRIMO SET! SERVE TIEN! 5.11 Termina il riscaldamento! Sta per iniziare il match. 5.08 Cobolli ha vinto il sorteggio e ha deciso di ricevere! Il primo a servire sarà Tien. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Tien 0-1, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: inizia il match sul servizio del californiano