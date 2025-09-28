LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | tutto pronto per il via

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.32 È giunto il momento più atteso di tutta la rassegna iridata: a Kigali (Ruanda) si assegna il titolo di campione del mondo della categoria elite maschile. 9.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea maschile dei Mondiali 2025 di ciclismo. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea maschile dei Mondiali 2025 di ciclismo. È giunto il momento più atteso di tutta la rassegna iridata: a Kigali (Ruanda) si assegna il titolo di campione del mondo della categoria elite maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ciclismo mondiali 2025 in diretta tutto pronto per il via

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: tutto pronto per il via

In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali

Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo

Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert

LIVE Mondiali di ciclismo, alle 9.45 la prova in linea: Evenepoel e Pogacar per il titolo - In Ruanda, a Kigali, lo sloveno difende il titolo conquistato lo scorso anno mentre il belga, vincitore della cronometro, corre per una doppietta mai riuscita a nessun altro ... Si legge su gazzetta.it

live ciclismo mondiali 2025LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: duello titanico tra Pogacar ed Evenepoel, Ciccone sogna il podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea maschile dei ... Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Ciclismo Mondiali 2025