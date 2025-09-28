LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | si spacca la fuga 3 corridori in testa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.20 Ricordiamo che i tra corridori in testa alla corsa sono: Anders Foldager (Danimarca), Ivo Oliveira (Portogallo) e Julien Bernard (Francia), 13.19 Non è più segnalato il distacco di Huising, Garcia Pierna, Christen e Mayrhofer che avevano perso molto sull’ultimo passaggio sulla Cote de Kigali Golf. 13.18 In testa al gruppo c’è un blocco belga, seguito da tre corridori sloveni. 13.17 I tre fuggitivi sono ai piedi della Cote de Peage (2.2 km al 5.8% di pendenza media) 13.15 Il gruppo mantiene sotto controllo. Il vantaggio dei tre fuggitivi è di 1? 53? 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
